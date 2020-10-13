Hoş Geldiniz
Toplam 388 ürün
Leica RMM07 7 Metre Düzeçli Mira
Leica
Leica RMM07 7 Metre Düzeçli Mira
%35 İndirim
2.756,18 TL
1.791,52 TL
Virax 575002 Elektrofüzyon Kaynak Cihazı 400mm
Virax
Virax 575002 Elektrofüzyon Kaynak Cihazı 400mm
%35 İndirim
165.382,48 TL
107.498,61 TL
Atlas Pro ATZCE3-4 3 Ton 6 Mt. 4 Hareket Elektrikli Zincirli Vinç
Atlas
Atlas Pro ATZCE3-4 3 Ton 6 Mt. 4 Hareket Elektrikli Zincirli Vinç
%11 İndirim
115.792,89 TL
103.055,67 TL
Bosch Akülü Vidalama Matkabı GSR 12V-35 HX (2 x 3,0 Ah Akü) - 06019J9101
Bosch Professional
Bosch Akülü Vidalama Matkabı GSR 12V-35 HX (2 x 3,0 Ah Akü) - 06019J9101
%20 İndirim
14.086,02 TL
11.268,82 TL
Kaynak Makinesi Pompa Radyatörü Gedik Tip
Geka
Kaynak Makinesi Pompa Radyatörü Gedik Tip
3.420,04 TL
Asimeto AS-609101 Manyetik V-Yatak Tek Ölçüm İçin - 60 Kg
Asimeto
Asimeto AS-609101 Manyetik V-Yatak Tek Ölçüm İçin - 60 Kg
%25 İndirim
3.949,66 TL
2.962,25 TL
Demiriz DSU 6-Harici Su Soğutma Ünitesi
Demir İz
Demiriz DSU 6-Harici Su Soğutma Ünitesi
28.093,21 TL
Torin Yatay Şanzıman Krikosu 1 Ton
Torin
Torin Yatay Şanzıman Krikosu 1 Ton
%16 İndirim
28.972,65 TL
24.337,03 TL
ZHB 001 TCT Manyetik Matkap Ucu Kesme Yağı
Bds Machinen
ZHB 001 TCT Manyetik Matkap Ucu Kesme Yağı
1.397,20 TL
GeKa Mavi İzoleli Spiral, 0.6 - 0.8mm için 4.5 Metre - 2 Adet
Geka
GeKa Mavi İzoleli Spiral, 0.6 - 0.8mm için 4.5 Metre - 2 Adet
%15 İndirim
444,61 TL
377,91 TL
GeKaMac PoWerPlus MIG 200 Gazaltı Kaynak Makinesi
Geka
GeKaMac PoWerPlus MIG 200 Gazaltı Kaynak Makinesi
%25 İndirim
46.219,44 TL
34.664,58 TL
Asimeto AS-609131 Manyetik V-Yatak Tek Ölçüm İçin - 70 Kg
Asimeto
Asimeto AS-609131 Manyetik V-Yatak Tek Ölçüm İçin - 70 Kg
%25 İndirim
3.949,66 TL
2.962,25 TL
Pozisyoner
Gülmak Makina
Pozisyoner
0,00 TL
Askı Kaynak Zirkotec Otomasyon Sistemi
Gülmak Makina
Askı Kaynak Zirkotec Otomasyon Sistemi
0,00 TL
Boy Kaynak Otomasyon Sistemi
Gülmak Makina
Boy Kaynak Otomasyon Sistemi
0,00 TL
Dairesel Kaynak Otomasyon Sistemi
Gülmak Makina
Dairesel Kaynak Otomasyon Sistemi
0,00 TL
Kendinden Ayarlı Çeviriciler
Gülmak Makina
Kendinden Ayarlı Çeviriciler
0,00 TL
Kolon Bom Sistemi
Gülmak Makina
Kolon Bom Sistemi
0,00 TL
Konvansiyonel Çeviriciler
Gülmak Makina
Konvansiyonel Çeviriciler
0,00 TL
Maşon Kaynak Otomasyon Sistemi
Gülmak Makina
Maşon Kaynak Otomasyon Sistemi
0,00 TL
Serpantin Kaynak Otomasyon Sistemi
Gülmak Makina
Serpantin Kaynak Otomasyon Sistemi
0,00 TL
Şase Kaynak Otomasyon Sistemi
Gülmak Makina
Şase Kaynak Otomasyon Sistemi
0,00 TL
Mosdar Cut 80 Plazma Kesme Makinesi
Kaynak Mağazam
Mosdar Cut 80 Plazma Kesme Makinesi
%25 İndirim
83.058,19 TL
62.293,64 TL
Inv Pls 120 A Plazma Kesme Makinesi 45 mm
Işık Kaynak
Inv Pls 120 A Plazma Kesme Makinesi 45 mm
%5 İndirim
92.829,74 TL
88.188,26 TL
GeKaMac PoWer Cut 75 Plazma Kesme Makinesi
Geka
GeKaMac PoWer Cut 75 Plazma Kesme Makinesi
%30 İndirim
222.693,67 TL
155.885,57 TL
GeKaMac PoWer Plus Cut 40 Mv Plazma Kesme Makinesi
Geka
GeKaMac PoWer Plus Cut 40 Mv Plazma Kesme Makinesi
%50 İndirim
77.341,83 TL
38.597,63 TL
GeKaMac PoWer Cut 40i Plazma Kesme Makinesi
Geka
GeKaMac PoWer Cut 40i Plazma Kesme Makinesi
109.380,55 TL
Kaynak Makinesi

Kaynak makinesi metal sanayi sektörü içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. En popüler elektronik makineler içerisinde yer alan kaynak makinesi çeşitleri, profesyonel bir kullanım sunar. Elektrik kaynak makineleri, kullanımda verimlilik ve kaliteyi arayanlar için ideal bir seçimdir.

Alaşımların ve metallerin birbiri ile birleştirilmesi için, elektrik akımı ile oluşturulan ısıdan yararlanılmaktadır. Metallerin kaynatılması olarak bilinen bu işlem için, özel olarak geliştirilen kaynak makinesi çeşitleri kullanılmaktadır.

Metal ve alaşımların yüksek ısı kullanılarak, eritilerek birbiri ile kalıcı bir şekilde birleştirilmesi işlemine kaynak adı verilmektedir. Kaynak işleminin güvenli ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için ise, kaynak makinesi tercih edilmelidir.

Kaynak makinesi çeşitleri, kaynak işleminin istenildiği şekilde yapılabilmesi için, gerekli donanıma ve mekanik sisteme sahiptir. Metal, alaşım veya plastik gibi pek çok malzemenin birbiri ile birleştirilmesi için, en basit ve etkili yöntem kaynak makineleridir.

Uygulanacak olan kaynak tekniğine göre, kullanılacak olan makinenin özellikleri de farklılık gösterebilmektedir. Kaynak işlemi başta açık alan olmak üzere, su altında veya kapalı mekanlarda da kolaylıkla yapılabilir. Bazı kaynak makineleri modelleri sadece metaller ile çalışmaz.

PVC boru tipleri ve benzeri malzemelerin de kaynatılması ve birleştirilmesi için kullanılmaktadır. Sanayi sektörü içerisinde kullanılan kaynak makineleri, hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca pek çok iş sahası içerisinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Başta inşaat sektörü olmak üzere, otomotiv, uçak ve havacılık alanlarında da en önemli işleve sahip olduğunu ve tercih edildiğini söylemek mümkündür. Kaynak işleminin yapılması için, elektronik ve mekanik ekipmanların eksiksiz olarak bulunması gerekmektedir.

Kaynak atölyelerinde çalışan, demir doğrama sektöründe olan veya tesisat ustalarının hemen hepsi, kaynak makineleri çeşitlerini kullanmaktadır. Pek çok makine üreticisi de bu kadar geniş bir iş sahası içinde kullanılan kaynak makinesi ile tüm tüketicilere hitap eden makine çeşitlerini sunmaktadır. Akıllı kaynak makinesi ve tüm modellerini inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü tercih edebilirsiniz.

Kaynak Makinesi Çeşitleri

Kaynak makinesi çeşitleri, özelliklerine ve kullanım amacına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Yer aldığınız sektöre ve kaynak yapılacak malzemeye göre en uygun yapıda ve özellikte olan en iyi kaynak makinesi modelini seçebilirsiniz.

İnverter Kaynak Makinesi

İnverter kaynak makinesi, en güçlü ve en popüler makine çeşitlerinden biridir. İnverter kısaca, elektriksel güç dönüştürücü veya çevirici olarak açıklanabilmektedir.

DC akımını direkt olarak kaynağından alır ve işler. AC olarak tanımlanan dalgalı akım gerilimini elde etmek için, İnverter kullanılmaktadır. Özellikle inverterin ters fonksiyonu, büyük enerji miktarlarının uzak mesafelere daha verimli şekilde aktarılmasında kullanılır.

İnverter kaynak makinesinde yer alan akım doğrultucu, girişten aldığı AC akımını DC akımına dönüştürmek için kullanılmaktadır. İnverter birden fazla doğrultucu için ayrı bölümlere sahip olabilmektedir. Her bir bölüm, genelde 6 doğrultucudan oluşmaktadır.

İnverter kaynak makinaları, 12, 18 veya 24 darbeli olabilir. Günümüzde pek çok iş sektöründe kullanılmaktadır. İnverter, özellikle araba, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminde, televizyonlarda, tekne gibi yerlerde aydınlatma ve enerji ihtiyacını karşılamak için de kullanılmaktadır.

İnverter kaynak makineleri, kullanıldığı şebekeye herhangi bir zarar vermediği için, istenilen yüksek ve düşük ayarda, güvenle çalışabilmektedir.

Gazaltı Makineleri

Gazaltı makineleri, kaynak işlemi yapılacağı sırada bölgenin ve alanın yaşayabileceği olumsuz etkilerden korunmak için kullanılmaktadır. Kaynak yapılacak olan bölgenin, havadan kaynaklı olarak yaşayabileceği tüm risklerin durdurulması için, uygun bir gaz ortamı oluşturulmaktadır. Bu işleme ise, gazaltı ark kaynak yöntemi denilmektedir.

Kaynak işlemi sırasında ihtiyaç duyulan gaz koruması yöntemine göre bu teknik farklı isimlerle de bilinmektedir. Örneğin; soy gaz altında bir kaynak işlemi yapılıyor ise, MIG yöntemi kullanılmaktadır.

MAG yöntemi ise, aktif gaz korumalı kaynak yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Akıllı kaynak makinesi ve diğer tüm ek yöntemler için kullanacağınız ekipmanlara sitemiz üzerinden en uygun fiyatlara erişebilirsiniz.

Argon Kaynak Makineleri

Argon kaynak makineleri, her ülkede farklı isimler ile bilinmekte ve sıkça kullanılmaktadır. Argon kaynak makineleri sayesinde, daha yüksek seviyede eritilmesi gereken tungsten metali içeren parçalar için kaynak işlemi yapılabilmektedir.

Yüksek seviyede eritme derecesine gereksinim duyan parçalar için gerekli ısı, argon kaynak makineleri tarafından üretilmektedir. Özellikle argon kaynak işlemi sırasında argon gazı kullanılmaktadır. Bunun için sanayi sektöründe bu işleme, argon kaynağı da denilmektedir.

Bir soygaz türü olan argon gazı, kuvvetli bir koruma sağlaması ve hiçbir tepkimeye girmemesi özellikleri açısından avantajlıdır. Kaynak işlemi sırasında kullanıcının daha fazla kontrolünün olmasını sağlamak için, TIG kaynak makineleri kullanılmaktadır.

Özellikle demir dışındaki metallerin en ince bölümlerine yapılacak olan kaynak işlemi için, argon kaynaklı makineler tercih edilmektedir. Magnezyum, alaşımlı veya paslanmaz çelik türleri, alüminyum ve bakır alaşımlı parçalarda argon kaynak makineleri kullanılmaktadır.

Plazma Kaynak

Plazma kaynak yöntemi ile TIG kaynak oldukça benzer özelliklere sahiptir. Plazma kaynak yöntemi, TIG yönteminden farklı olarak biraz daha hızlıdır.

Ayrıca çıkış yapan arkın enerji yoğunluğunun, plazma kaynak yönteminde daha fazla olduğunu da söylemek mümkündür. Özellikle 3 ile 10 mm kalınlığındaki parça ve malzemelerin kaynatılması için, plazma kaynak makinesi kullanılmaktadır. 30 bin ve 40 bin derece arasında değişen ark sıcaklığına sahiptir.

Plazma kaynak işlemi sırasında kullanılan gazın da argon gazı olduğu bilinmektedir. Plazma gazı, çok yüksek sıcaklık değerlerinde ısıtılarak iyonize olmaktadır. Bu sayede elektrik iletkenliği kazanır.

Kısaca plazma kaynak makineleri, arkın oluşturduğu ısının hızlı bir şekilde malzemeye iletilmesini sağlar ve malzemeyi eritir. Plazma ark kaynak yöntemi pek çok sektörde kullanılmaktadır.

Nükleer ve havacılık endüstrileri yanı sıra uzay, elektronik ve gemi yapım endüstrilerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle 1978 yılında, NASA’nın uzay istasyonu bileşenlerinin kaynak işlemeleri sırasında, plazma kaynak yönteminden yararlandığı bilinmektedir.

Plastik Kaynak Makinesi Modelleri

Plastik kaynak makinesi modelleri, PVC parça ve malzemelerinin kaynak işlemi ve birleştirilmesi sırasında sıkça tercih edilmektedir. Plastik kaynak makinesi çeşitleri, pek çok amaç için ve birbirinden farklı sektörde kullanılmaktadır. Ancak genel olarak, en yaygın şekilde PVC boruların ve malzemelerin kaynak işlemi için kullanıldığını söylemek mümkündür.

Plastik kaynak makinesi hem açık alanda, hem de yer altında kolaylıkla kullanılabilmektedir. Diğer kaynak makinesi çeşitlerine göre, set halinde satıldıkları dikkat çekmektedir. İçerisinde yer alan takımlar, kullanılacak olan kaynak işlemine göre farklılık gösterebilmektedir.

Özellikle plastik kaynak makinesi seti içerisinde yer alan pasta takımlarının, boru çaplarına uygun şekilde tasarlandığı bilinmektedir. Kesme makası ve kaynak aleti gibi diğer ekipmanlar da set içerisinde bulunmaktadır. Kullanımı sırasında kaynak maskesi gibi iş güvenliği için önemli olan malzemelerin de kullanılması gerekmektedir.

Plastik kaynak makinesi seçilirken, kaynak ve birleştirme yapılacak olan borunun çapına uygun ebatlı makine seçilmesi gerekmektedir. Genelde 16 mm ebadından başlayan makineler, farklı boyutlarda da olabilir.

PVC kaynak işlemi sırasında daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu tür kaynak makineleri çeşitlerinin randımanları, kullanılacak olan güce bağlıdır. Plastik kaynak makinesi çeşitlerinin pek çoğu, 1400 ile 2000 W arasında değerlerde olabilir.

Yüksek performanslı olan bu kaynak makinelerinde çift rezidans bulunur. Elektrik enerjisini hızlı bir şekilde, ısı enerjisine dönüştürerek, kaynak yapılmasını sağlar. Ancak ultrasonik ses dalgalarını kullanarak da kaynak yapabilen ileri teknolojili özel kaynak makineleri çeşitleri de bulunmaktadır.

Ultrasonik kaynak makinesi modelleri çalışırken, elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştürmektedir. Enerji dönüşümü sonrası meydana gelen titreşim sayesinde kaynak işlemi yapılmaktadır.

Hızlı Uç Kaynağı Nedir?

Hızlı uç kaynağı nedir sorusu merak konusudur. Hızlı kaynak olarak da bilinen yeni sistem, güç ve görünüm olarak havya ile benzerlik göstermektedir. Ancak besleme borusu ve plastik kaynak çubuğu ekipmanları ile geliştirilmiştir.

Hızlı uç kaynağı çalışırken, sistem alt tabakayı ısıtır. Eriyen kaynak, çubuğu yerine bastırılır. Bastırma işleminden sonra mafsala, yumuşayan plastik çubuk, kaynak çubuğu sigortası ve parçalar yerleştirilir.

Diğer kaynak makinesi işlemlerine göre, hızlı uç kaynağı yönteminin daha hızlı bir işlem olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle dar köşelerde, kusursuz bir kullanım sunar.

Oksi- Asetilen Kaynağı Nedir?

Oksi- Asetilen kaynağı nedir ve kullanım amacı merak edilmektedir. En popüler kaynak çeşidinden biri olan aksi- asetilen kaynak türü, oldukça rahat bir kullanım ayrıcalığı sunmaktadır. Ekonomik ekipmanları sayesinde, daha yaygın bir kaynak makinesi olduğu da bilinmektedir.

Genel olarak, 3100 derecelik ısıya ulaşan kaynak alevi, asetilenin ve oksijenin birlikte yanması ile meydana gelmektedir. Metallerin kesilmesi sırasında da oksi- asetilen kaynak türü sıkça tercih edilmektedir. Özellikle kanal ve boru kaynak işlemleri sırasında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Sıcak Levha Kaynağı Nedir?

Sıcak levha kaynağı nedir ve özellikleri dikkat çekmektedir. Sıcak levha kaynağı yöntemi, daha karmaşık ve büyük parçaların birleştirilmesi sırasında kullanılmaktadır. Kaynak yapılacak olan iki parçanın, presin zıt taraflarına tutturulması ile yöntem uygulanmaktadır.

Kaynak işlemi sırasında kullanılacak olan parçanın şekline uygun bir sıcak plaka, iki parça arasına yerleştirilerek, hareket ettirilir. Erime noktasına ulaşana kadar, plakanın hareket ettirilmesi ve temas ettirmesi devam eder. Sıcak levha kaynağı genelde ve yaygın olarak, otomotiv ve tıbbi filtreleme cihazlarının birleşimi sırasında kullanılmaktadır.

Kaynak Makinesi Fiyatları Ne Kadar?

Kaynak makinesi fiyatları ne kadar ve bütçenize en uygun kaliteli modelleri sitemiz üzerinden alabilirsiniz. Kaynak makinesi fiyat aralığı, pek çok etkene göre farklılık göstermektedir. Makinelerin özellikleri, markası ve kalitesi fiyatları etkilemektedir.

Kaynak makinesi fiyatları öncesinde ihtiyacınıza uygun özelliklere sahip olan makine türünü seçmelisiniz. Güvenli çalışma garantisi sunan ve işinize yarayacak kaynak makineleri, daha verimli bir kullanım sunacaktır.

Kaynak Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kaynak makinesi alırken nelere dikkat edilmeli sorusunu sizler için yanıtladık. Kaynak makinesi çeşitleri, profesyonel kullanım gerektirmektedir. Kaynak makinesi seçiminde ilk ve en önemli unsur, makineyi hangi amaç için kullanmak istediğinizdir.

Özellikle inşaat sektörü için uygun bir kaynak makinesi arıyorsanız, mutlaka sektöre hitap eden markaların ürünlerini değerlendirmelisiniz. Daha basit işlemler için kaynak makinesi seçimi yapmak istiyorsanız, özelliklerine ve makinenin performansına dikkat ederek seçim yapabilirsiniz.

